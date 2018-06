Il futuro di Maurito Icardi, Capitano e bomber dell’Inter, tiene banco in casa neroazzurra

Si è fatto un gran parlare del domani calcistico di Icardi, centravanti che fa gola a molti top club europei. La stessa Juventus ha provato a farsi avanti per portarlo alla corte di Massimiliano Allegri, magari in cambio del cartellino di Gonzalo Higuain. Lo stesso Real Madrid non ha mai nascosto il proprio interesse, ma il ritorno in Champions League mette l’Inter in una posizione di forza.

L’amministratore delegato della società neroazzurra, Alessandro Antonello, a margine della presentazione del nuovo libro del giornalista Marco Bellinazzo, si è lasciato andare a queste dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: «Per Icardi non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Ad oggi è un nostro giocatore ed il nostro Capitano. Se gli rinnoveremo il contratto? Si parlerà nelle prossime settimane di un eventuale rinnovo». E magari dalla prossima stagione, guardandosi alle spalle, potrà avere un nuovo rifinitore, il romanista Radja Nainggolan, anche se l’amministratore delegato della società milanese non si sbilancia: «Non vorrei parlare di un singolo giocatore ma della squadra e degli obiettivi della società. Siamo l’Inter e dobbiamo avere una squadra competitiva, rispettando i parametri del financial fair play».