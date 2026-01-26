Zanetti post Verona Udinese: «Siamo ridotti all’osso, dovevamo fare di più. Nessun confronto con la società ma…»

L’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro l’Udinese

Intervenuto nel corso del postpartita di Hellas Verona Udinese, il tecnico degli scaligeri, Paolo Zanetti, ha commentato ed analizzato così la sconfitta rimediata dai suoi per 1 a 3 nel match che ha chiuso il 22° turno del campionato di Serie A 2025/26.

PAROLE – «Alla lunga siamo andati in difficoltà contro una squadra fisica e di qualità. In questo momento, oltre al mercato che ci ha tolto due titolari, abbiamo nove infortunati per cui arriviamo a queste sfide ridotti all’osso. Abbiamo provato a compattarci e rimanere uniti di fronte alle difficoltà. Dovevamo fare di più, l’Udinese è stato superiore. Con la società non c’è stato nessun confronto. Io la mia dignità la porto a casa dando il massimo ogni giorno. La cosa importante è che la squadra rimanga al mio fianco, in campo ci andiamo noi. Capisco le dinamiche, però poi ci sono le difficoltà che si riflettono sul campo. I nostri tifosi meriterebbero di più di quanto stiamo facendo vedere. Abbiamo bisogno di fare punti contro chiunque, ci hanno messo in difficoltà in ogni parte del campo. È una situazione emotivamente difficile per tutti, non siamo riusciti a reggere. Nel girone d’andata meritavamo di fare 4/5 punti in più che ci hanno condotto in queste circostanze. Uscite importanti non coperte da degli arrivi? Non dipendono da noi, il nostro compito è dare il massimo in campo. Posizione a rischio? Non mi sento mai tranquillo».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

[gpt_ad type="article" device="mobile"]