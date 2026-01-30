Zanetti analizza il sorteggio dei playoff di Champions League: ecco il punto sul momento dei nerazzurri

Javier Zanetti commenta il sorteggio dei playoff di Champions: le parole del vicepresidente nerazzurro

Il sorteggio di Nyon ha assegnato all’Inter il Bodo/Glimt negli spareggi di Champions League, un accoppiamento che presenta diverse insidie. Javier Zanetti, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato la sfida sottolineando le difficoltà ambientali che i nerazzurri troveranno in Norvegia. Il vicepresidente ha richiamato l’attenzione sulle temperature rigide e sul campo sintetico, elementi che potrebbero incidere sulla prestazione.

Zanetti ha poi commentato il mancato incrocio con il Fenerbahçe di José Mourinho, tecnico a cui è legato da un rapporto speciale. Pur riconoscendo il valore dell’ex allenatore del Triplete, ha ribadito che l’Inter dovrà concentrarsi esclusivamente sul Bodo/Glimt, squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. Un rimpianto resta: quel punto sfumato contro il Liverpool che avrebbe evitato gli spareggi.

Sul fronte societario, il vicepresidente ha confermato che Ausilio e Baccin restano vigili sul mercato, pronti a cogliere eventuali opportunità. Ha inoltre evidenziato il lavoro del settore giovanile guidato da Cristian Chivu, fondamentale per garantire ricambi e supporto alla prima squadra. L’obiettivo dei campioni d’Italia è chiaro: curare ogni dettaglio per superare anche le difficoltà della trasferta norvegese e restare protagonisti in Europa

