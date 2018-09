Esordio in Champions e con la Roma da incorniciare per Nicolò Zaniolo, protagonista al Bernabeu contro il Real Madrid

Un esordio è difficile da dimenticare, figurarsi quando lo hai fatto al Santiago Bernabeu, nella tana del Real Madrid, contro i Blancos, in una notte di Champions, dopo 0 presenze in campionato e solo 7 presenze in Serie B con la Virtus Entella. Notte speciale, notte indimenticabile quella del 19 settembre per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe ’99 acquistato in estate dalla Roma nell’affare che ha portato Nainggolan all’Inter, ha esordito in Champions e con la maglia giallorossa. Per lui una notte incredibile, indipendentemente dalla sconfitta per 3-0 della sua Roma.

«Sono scelte tecniche e voglio che questo gruppo capisca che chi si allena in un certo modo, come Zaniolo, avrà la sua possibilità. Voglio che sia un segnale per tutti, per la squadra. Pensavo che mi potesse dare qualcosa in più tra le linee. Ci ha provato ma siamo stati meno bravi a preparare queste azioni e non si è visto tantissimo» ha detto mister Eusebio Di Francesco dopo la gara. Un segnale importante per il gruppo. Nicolò ha faticato, non era semplice, ma ha fatto intravedere le sue qualità e ieri ha messo dietro di sé i vari Pellegrini e Cristante.