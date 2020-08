Zaniolo, in vacanza tra palestra e relax insieme al suo nuovo tutor

Nicolò Zaniolo si troverebbe in vacanza a Porto Cervo dove si starebbe continuando ad allenare in compagnia del suo nuovo tutor

Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, si troverebbe in vacanza a Porto Cervo in compagnia della madre e della sorella oltre che della propria fidanzata secondo quanto riportato da La Repubblica. Insieme al calciatore ex Inter vi sarebbe pure Antonio Esposito, il suo nuovo tutor, al suo fianco da diverso tempo su suggerimento dell’agente Claudio Vigorelli.

Il giocatore giallorosso starebbe comunque proseguendo con l’allenamento, specialmente in palestra, nonostante la stagione della Roma sia finita da pochi giorni. I dati del suo lavoro sono continuamente monitorati dallo staff di mister Fonseca attraverso alcune comunicazioni periodiche. L’obiettivo di Zaniolo è ritrovare un ottimo stato di forma fisica dopo il lungo stop per la rottura del crociato rimediata a gennaio. In questo modo il talento azzurro ha buone possibilità di diventare un vero punto fermo della Roma.