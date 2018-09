La Roma di Eusebio Di Francesco potrebbe presentarsi al Bernabeu con una clamorosa sorpresa: il tecnico pensa a Zaniolo titolare

Zero minuti in campionato e una convocazione in Nazionale maggiore senza giocare e un possibile esordio al Bernabeu in Real Madrid–Roma. Strana e imprevedibile la storia di Nicolò Zaniolo. Il talento classe ’99 è considerato uno dei migliori prospetti del nostro calcio e con la maglia dell’Inter ha dimostrato di essere un giocatore importante, un giocatore diverso dagli altri. Il calciatore ha lasciato i nerazzurri in nome del Fair Play Finanziario nell’affare Nainggolan ed è stato pagato 4,5 milioni di euro. Il centrocampista, a fine mercato, poteva andare via, ma la Roma e Di Francesco hanno deciso di trattenerlo.

Nicolò può sfruttare l’addio di Kevin Strootman e le non perfette condizioni di Cristante e Pellegrini per giocare dal 1′ minuto al Bernabeu contro il Real Madrid. Il tecnico Eusebio Di Francesco infatti dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3 con N’Zonzi e De Rossi sicuri titolari. Il tecnico ha ammesso che i due mediani possono coesistere e il francese può fare la mezzala. Indizio che porta al 4­-3-­3 di partenza, solo che manca il terzo interpre­te. Se Cristante sembrava il favorito, nelle ultime ore sono emerse con prepotenza le candidature di Pellegrini ma soprattutto di Zaniolo: secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere proprio lui la grande sorpresa di Di Francesco.