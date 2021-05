Zaniolo pensa già a Mourinho: reintra la prossima stagione. E l’Europeo?

Nicolò Zaniolo potrebbe rientrare la prossima stagione: la Roma non vorrebbe rischiarlo e lo preserva per l’arrivo di Mourinho

Nicolò Zaniolo non vuole rischiare e con lui la Roma: rientro fissato per la prossima stagione, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, e dunque nessuna presenza nel campionato in corso.

La Roma vuole preservarlo al meglio per Mourinho che lo voleva con sé anche al Tottenham. A questo punto, senza il ritorno in campo, sembra difficile la convocazione ad Euro2020 da parte di Roberto Mancini che lo ha lanciato, prima dell’esordio in Serie A, con la Nazionale.