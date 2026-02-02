Connect with us
Zaragoza Roma, l’analisi di Carboni: «Un ragazzo con grandi numeri, bravo nell’uno contro uno, velocissimo e che cerca sempre il dribbling»

Zaragoza

Zaragoza Roma, Carboni: «Un ragazzo con grandi numeri, bravo nell’uno contro uno, velocissimo e che cerca sempre il dribbling»

L’ex difensore giallorosso Amedeo Carboni, profondo conoscitore del calcio spagnolo, analizza sulle colonne de La Gazzetta dello Sport il mercato della Roma, focalizzandosi sul nuovo arrivo Bryan Zaragoza e sulle ambizioni della squadra dopo gli innesti estivi.


L’ALA PURA «È successa una cosa strana: la Roma ha preso un’ala pura e questa è quasi una novità per l’Italia, visto che ce ne sono molto poche. Di questo tipo forse solo Jesus Rodriguez del Como. Parliamo di un ragazzo con grandi numeri, bravo nell’uno contro uno, velocissimo e che cerca sempre il dribbling. Deve migliorare la fase realizzativa, che aveva al Granada e poi si è persa nelle ultime due stagioni. Gasperini lo aiuterà in questo».
IL PARAGONE CON PAPU GOMEZ «Mi sembrano diversi a livello fisico. Zaragoza è tutta fibra, Papu era più potente muscolarmente e si accentrava spesso e volentieri. Lo spagnolo se trova continuità può fare bene come Gomez, ma vedendo l’attacco della Roma dovrà sgomitare per essere titolare. Di certo ha caratteristiche diverse rispetto a un Pellegrini».
ROMA PIU’ FORTE «Si è sicuramente rinforzata. Il valore aggiunto è Malen che ha grandi numeri ed è già pronto per fare benissimo in A. Gli altri due andranno valutati e dovranno reggere la pressione di una piazza importante. L’adattamento quando passi da Granada o Vigo a Roma o Monaco di Baviera si sente».

