Zaza, c’è il Milan: avviati i contatti con l’agente

Il Milan ci prova per Simone Zaza: Fassone e Mirabelli hanno già avviato i contatti con l’ex attaccante di Sassuolo e Juve

Dopo le stagioni deludenti di Nikola Kalinic e André Silva, il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Patrick Cutrone. Il club rossonero, oltre a Morata e Immobile, stando a quanto riportato da Premium Sport, avrebbe messo gli occhi su Simone Zaza, ex centravanti di Sassuolo e Juventus ora al Valencia. Il giocatore non è incedibile per la società spagnola e Fassone e Mirabelli avrebbero già avviato i contatti con il suo agente. Rispetto ai già citati Immobile e Morata, l’operazione per il classe 1991 risulterebbe di certo più semplice.