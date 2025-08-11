Zazzaroni: «Inter ritirata dalla corsa a Lookman? Non mi risulta…». Le parole del direttore del Corriere dello Sport sulla trattativa

La lunga trattativa tra il calciomercato Inter e l’Atalanta per Ademola Lookmanprosegue senza sosta, nonostante le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha fatto chiarezza sulla situazione, spiegando che, contrariamente a quanto ipotizzato da alcune fonti, il club nerazzurro non si è ritirato dalla corsa per l’attaccante nigeriano.

Secondo l’analisi del giornalista, la dirigenza dell’Inter – guidata dal presidente Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio – resta in attesa di una mossa ufficiale da parte di Antonio Percassi, presidente del club bergamasco. Al momento, però, la Dea non avrebbe ancora espresso in maniera chiara la propria intenzione definitiva sulla cessione del giocatore.

Lookman, classe 1997, è reduce da un’ottima stagione con l’Atalanta e rappresenta il principale obiettivo offensivo per il tecnico Cristian Chivu, che lo considera l’innesto ideale per il suo sistema di gioco. Il calciatore, dal canto suo, avrebbe manifestato in più occasioni il desiderio di trasferirsi alla corte nerazzurra, alimentando l’ottimismo della dirigenza milanese.

L’Inter, dunque, non intende lasciare isolato il giocatore in questa fase delicata. La strategia prevede di continuare a monitorare la situazione e, se necessario, intervenire con nuove mosse per sbloccare lo stallo. La volontà di Marotta e Ausilio è chiara: portare Lookman a Milano entro la fine della sessione estiva di calciomercato, sfruttando anche i buoni rapporti esistenti tra le due società.

La sensazione è che la trattativa sia destinata a vivere ancora momenti di attesa, ma il legame tra il giocatore e il club meneghino potrebbe risultare decisivo nelle prossime settimane.