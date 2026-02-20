Zazzaroni torna su Milan Como e rilancia le proteste! Il caso arbitrale infiamma il web: ecco cosa ha detto

Zazzaroni riaccende il caso Milan‑Como: rilancia le proteste e il web esplode ancora. Ecco le sue dichiarazioni

Il clima in casa rossonera resta tutt’altro che disteso dopo il pareggio di mercoledì sera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan avrebbe contattato i vertici dell’Associazione Italiana Arbitri per manifestare il proprio malcontento riguardo alla gestione del match contro il Como. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, trovando particolare eco sul profilo Instagram di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Milan-Como, il post di Zazzaroni che accende il dibattito

Riprendendo l’indiscrezione della “Rosea”, Zazzaroni ha evidenziato la singolarità di una presa di posizione così diretta da parte del club. Al centro delle contestazioni ci sono alcune decisioni arbitrali ritenute penalizzanti per la squadra di Paulo Fonseca, già sotto pressione per i risultati altalenanti. Tra i giocatori più coinvolti negli episodi controversi spicca Rafael Leão, spesso fermato da interventi al limite non sanzionati, nonostante la sua capacità di spaccare le partite con accelerazioni devastanti.

La reazione del giornalista non si è fatta attendere, riaccendendo il dibattito sulla sudditanza psicologica e sulla qualità dell’arbitraggio in Serie A. In attesa di un riscontro ufficiale da parte dell’AIA, Zazzaroni ha sintetizzato il suo pensiero con un commento eloquente: «Le lamentele formali sono il segno di una tensione che sta superando il livello di guardia».

Resta ora da capire se questo confronto telefonico potrà tradursi in una maggiore attenzione nei confronti del Milan nelle prossime gare stagionali.