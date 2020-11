Zenit, Semak: «Conta solo la Lazio. Spalletti fonte d’ispirazione»

Semak, allenatore dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio in Champions League

Vigilia di Lazio-Zenit, match della quarta giornata della fase a giorni di Champions League. Dopo Simone Inzaghi, anche Sergei Semak è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dell’Olimpico: «Non pensiamo ad altri impegni, per noi conta solo la gara di domani. Siamo concentrati sulla Lazio».

Calcio Italiano – «Ho lavorato con Capello, certo che ho tratto indicazione da lui sul calcio italiano. In primis la mia fonte d’ispirazione è stato Spalletti: ci ho giocato allo Zenit e sono stato un suo collaboratore. Capello lo ricordo con piacere: è stato un onore per me averlo al mio fianco».

Immobile – «Avrà un grande peso il suo rientro, la Lazio avrà più possibilità recuperando più giocatori. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita. La Lazio non solo è capace di gestire bene la palla, ha giocatori di qualità ma sa anche ripartire in contropiede. Dovremo essere bravi a concedere meno spazio possibile».