Zidane verso la panchina della Francia dopo il 2026? Le indiscrezioni da L’Equipe

Zidane verso la panchina della Francia dopo il 2026? Le clamorose indiscrezioni da L’Equipe sull’ex Juventus

Le voci su un possibile ritorno di Zinedine Zidane, leggenda del calcio francese e attuale allenatore senza incarico, alla guida della Nazionale francese tornano a circolare con insistenza. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe, il futuro di Didier Deschamps – commissario tecnico dei Bleus dal 2012 e campione del mondo 2018 – potrebbe essere segnato, ma non nell’immediato. Il cambio in panchina, infatti, sarebbe previsto solo dopo il Mondiale 2026.

Il piano post-Mondiale

L’idea, secondo le fonti citate, è che Zidane subentri a Deschamps al termine della Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’ex allenatore del Real Madrid, con cui ha vinto tre Champions League consecutive (2016-2018), si starebbe già preparando al grande ritorno in panchina, pur senza dichiararlo apertamente. Zidane non allena dal 2021, anno in cui ha lasciato i blancos.

Un indizio dal passato

Il 12 luglio scorso, presso il centro sportivo Z5 di Aix-en-Provence – struttura di proprietà di Zidane – si è celebrato il 27° anniversario della vittoria francese al Mondiale 1998. All’evento erano presenti altre icone del calcio transalpino come Laurent Blanc (ex difensore e CT della Francia dal 2010 al 2012), Vincent Candela e Michel Platini. In quell’occasione, Zizou avrebbe lasciato trapelare alcune battute sul proprio futuro da commissario tecnico.

Confidenze e retroscena

Secondo L’Equipe, Zidane avrebbe anche condiviso con Blanc alcune riflessioni sull’esperienza di quest’ultimo alla guida della nazionale. Fonti vicine all’ex numero 10 assicurano: «Sa tutto. Le informazioni gli arrivano più di quanto le cerchi. È consapevole che molti giocatori sognano di lavorare con lui».

La posizione della Federcalcio francese

Nonostante le indiscrezioni, il presidente della FFF, Philippe Diallo, non sembra intenzionato a prendere decisioni prima del 2026. «È troppo presto», avrebbero confermato fonti vicine alla federazione. «La FFF sarà pronta quando arriverà il momento».