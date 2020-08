Zidane: «Il cammino delle francesi in Champions è eccezionale»

Zinedine Zidane ha parlato del percorso di Psg e Lione in Champions League in un’intervista concessa ad AFP

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato dello straordinario cammino delle squadre francesi in Champions League. Ecco le sue parole:

«Il loro è un cammino eccezionale. Il PSG in finale e il Lione ad un passo è una cosa fantastica per le società francesi. Si parla spesso male della Ligue 1 e invece per me è un bel campionato, complicato ed è bello vedere due club fare bene anche in Europa»