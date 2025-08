Zion Suzuki Parma, sirene inglesi per il portiere, ma i ducali fanno muro

Zion Suzuki, sirene inglesi per il portiere nipponico del Parma, ma i ducali fanno muro: non è in vendita e lui non vuole muoversi

Arrivano segnali incoraggianti per il Parma sul fronte Zion Suzuki. Il pressing del West Ham, che sembrava vicino a tentare l’affondo decisivo per il portiere giapponese, si è significativamente attenuato nelle ultime ore. Una situazione che, come riportato da la Gazzetta di Parma, fa tirare un sospiro di sollievo al club emiliano, deciso a trattenere il proprio numero uno.

Il Parma ha infatti fatto muro, opponendosi con fermezza all’idea di una cessione. Una linea chiara, condivisa anche dal giocatore: Suzuki non ha mai manifestato la volontà di partire. Anzi, l’estremo difensore nipponico avrebbe espresso il desiderio di continuare il suo percorso di crescita in Serie A, con la maglia crociata.

Dall’Inghilterra, nel frattempo, emergono sviluppi decisivi. Gli Hammers, in cerca di un nuovo portiere, stanno valutando altre opzioni. In cima alla lista c’è John Victor, estremo difensore del Botafogo, per cui sarebbe già stata formulata un’offerta da otto milioni di euro. L’altra pista porta a Mads Hermansen, classe 2000 del Leicester, attualmente legato al club fino al 2028. Per il danese, la valutazione si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro.

Proprio su Hermansen si sarebbe mosso anche il Manchester United, intenzionato però solo a chiudere per un prestito temporaneo, in attesa del rientro di André Onana, ai box per infortunio.

Anche Suzuki sta recuperando da un lieve problema fisico alla schiena, ma ciò non ha influito sulla considerazione di cui gode nello staff gialloblù. Il giapponese, protagonista di una stagione di buon livello per rendimento e affidabilità, resta al centro del progetto tecnico di Pecchia.

Con l’interesse inglese in calo e la volontà condivisa tra club e giocatore, il futuro di Suzuki sembra ora sempre più a tinte gialloblù.