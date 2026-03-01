Zoff: «Di Gregorio è un buon portiere e non deve stare ad ascoltare le critiche. Locatelli un punto di riferimento per i compagni»

Zoff non ha dubbi e svela: «Di Gregorio è un buon portiere e non deve stare ad ascoltare le critiche. Locatelli…»

Le recenti difficoltà di Michele Di Gregorio, la sfida di questa sera contro la Roma e l’assenza di Manuel Locatelli: sono questi i temi al centro delle riflessioni di Dino Zoff, che ieri ha compiuto 84 anni e questa mattina ha parlato a Tuttosport.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ROMA-JUVE – «Quella tra Roma e Juventus sarà certamente una grande partita, ma è ancora presto per ritenerla decisiva nella corsa alla Champions. Indubbiamente è tanto importante per tutte e due le squadre, visto che la Juve con un successo si rilancerebbe mentre i giallorossi scapperebbero a più 7. Detto ciò dopo ci sono ancora 11 giornate da giocare; perciò la strada per arrivare tra le prime quattro resta ancora lunga e aperta a ogni tipo di soluzione»

ANALISI – «Stasera guaderò in tv Roma-Juve: speriamo sia una bella gara. Bella come il Galatasaray? Con il Galatasaray la Juventus ha fatto una grandissima partita. Bisogna stare attenti però: i bianconeri erano con le spalle al muro e non avevano nulla da perdere. Quando le cose stanno così, diventa più facile sfoderare prestazioni di alto livello. Pertanto non mi farei troppo incantare da quanto abbiamo visto mercoledì. Andiamoci piano con le celebrazioni e le esaltazioni. Per capire se la Juve è guarita e può fare davvero il salto di qualità serve continuità, a partire da stasera»

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

POST SCONFITTA CHAMPIONS – «Non è facile. La delusione di aver sfiorato l’impresa senza raggiungerla ti rimane addosso. Hai fatto un grande sforzo che purtroppo alla fine è servito a poco e quindi ti rimane la sensazione di aver faticato per nulla. Quella è la cosa peggiore di tutte, perché significa che l’aver dato il massimo non è bastato. I giocatori della Juve devono essere bravi a resettare e voltare pagina subito senza ripensare troppo a quello che poteva essere e non è stato»

DI GREGORIO – «Direi di stare tranquillo e soprattutto di non pensarci più. Io facevo così. Il giorno dopo ripartivo da zero, come se nulla fosse successo. Gli errori li abbiamo fatti tutti: bisogna essere consapevoli del fatto che possono capitare nel calcio. A maggior ragione ai portieri. L’importante è non portarseli dietro. Il giorno dopo un episodio negativo si rincomincia daccapo e si riparte con maggior determinazione di prima. Stop. Di Gregorio è un buon portiere e non deve stare ad ascoltare le critiche o a mettersi a rimuginare su quanto accaduto dicendo ‘se avessi fatto così…’. Non serve a nulla»

LOCATELLI – «Tanto. È diventato un punto di riferimento per i compagni. È il leader della squadra e ultimamente ha sfoderato prestazioni davvero notevoli. Indubbiamente la sua mancanza si farà sentire molto per i bianconeri»

JUVE-YILDIZ DIPENDENTE– «Stiamo parlando di un ragazzo cresciuto tantissimo e che si sta avviando a diventare un grande giocatore. È normale che possa e debba fare la differenza, ma non ho dubbi sul suo talento. Piuttosto servirebbe qualcuno che gli desse una mano…A cosa mi riferisco? Al resto dell’attacco che non sta fornendo l’apporto desiderato e ci si attendeva. In questo senso la mancanza di Vlahovic è pesante; perché i goal li ha sempre fatti e si integrava molto bene con Yildiz come caratteristiche. Erano una bella coppia»

SPALLETTI – «Luciano ha fatto ottime cose e ha raddrizzato la squadra. Adesso serve continuità nelle prestazioni e soprattutto nei risultati. Senza dubbio non ha senso cambiare tecnico ogni 6 mesi e Spalletti si merita la piena fiducia»

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

