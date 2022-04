Zola: «Cagliari, spero vada tutto bene. Rog può fare la differenza». Le dichiarazioni dell’ex attaccante dei sardi

Intervistato da L’Unione Sarda in occasione del Primo Memorial Giampiero Galeazzi, Gianfranco Zola ha parlato di come il Cagliari dovrà affrontare domani il Genoa. Magic Box non ha dubbi: solo facendo squadra si potrà conquistare la salvezza.

«Con il Genoa servirà un gran prova di gruppo, per loro è una partita decisiva. È stato importante recuperare Rog in questo momento della stagione, fa la differenza. Mazzarri? Ha avuto delle difficoltà, non è stato lui a costruire la squadra. Spero che per la salvezza le cose vadano come devono».