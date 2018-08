50 sfumature di grigio: ecco la seconda maglia della Juve – FOTO

Presentata la seconda maglia della Juventus per la stagione 2018/2019: sarà grigio perla

Indiscrezioni pienamente confermate: la Juventus vestirà di grigio. È di pochi minuti fa la presentazione della seconda maglia della Vecchia Signora per la stagione 2018/2019 creata da Adidas: come volevano i gossip delle ultime settimane, in effetti, i bianconeri in trasferta vestiranno di un grigio perla particolarmente chiaro, quasi tendente al beige osservato in controluce. Nella seconda divisa bianconera di questa annata sarà presente un semplice girocollo con un unico bottone all’estremità, particolarità non presente invece nella prima e nella terza maglia juventina (entrambe con colletto a V, ma senza bottone). Bianconeri i bordi delle maniche, mentre le rifiniture (come per esempio le tipiche strisce Adidas sulle spalle) saranno sempre in grigio, ma di una tonalità decisamente più scura.

A presentare la seconda divisa juventina è stato Paulo Dybala (uomo Adidas da qualche mese ormai). I pantaloncini – non visibili in foto ma già in vendita sullo store ufficiale della Juventus – saranno grigi ma in tonalità più scura con bande laterali chiare. Il logo della Juve così come quello Adidas saranno neri. Non presenti nelle foto di lancio del kit lo Scudetto e la patch della Coppa Italia (vendibili a parte), che comunque dovrebbero essere normalmente presenti sulle maglie di gara che i giocatori indosseranno probabilmente già a partire dalle prossime partite di campionato e Champions League. Il kit away della Juve completa così l’elenco della divise di quest’anno: la prima classicamente bianconera a strisce larghe, la terza blue navy prodotta con materiali di riciclo dagli oceani.