A Torino la rivelazione dell’anno: colpo a effetto in Serie A

Giunti a febbraio cominciano a delinearsi i primi verdetti sportivi, ma il calciomercato è sempre un tema caldo. Torino si sta già scaldando in vista di giugno.

Mentre il campionato entra nella sua fase più calda, le scrivanie dei direttori sportivi di Serie A sono già sommerse da faldoni riguardanti la prossima stagione. Il mercato estivo 2026 si preannuncia come uno spartiacque fondamentale per molte realtà di vertice, costrette a una revisione profonda dei propri organici per rispondere a nuove esigenze tecniche e finanziarie. L’Inter si trova a gestire una complessa transizione legata a numerose scadenze contrattuali che obbligheranno la dirigenza a un delicato gioco di incastri tra sostenibilità e mantenimento della competitività ai vertici. Una situazione ancora più turbolenta si respira in casa Juventus: il dossier principale riguarda l’addio ormai annunciato di Dusan Vlahovic, un distacco che lascerà un vuoto carismatico e realizzativo non indifferente.

La dirigenza bianconera sarà chiamata non solo a individuare un erede all’altezza, ma anche a ricalibrare il tiro su quegli acquisti recenti che, finora, hanno garantito un rendimento al di sotto delle aspettative. Tuttavia, le grandi manovre non sono appannaggio esclusivo delle “big” storiche del calcio italiano. Anche a Torino, sponda granata, l’atmosfera si sta scaldando con largo anticipo rispetto alla chiusura dei campionati. La piazza chiede segnali di crescita e la società sembra intenzionata a muoversi con decisione per blindare reparti chiave, evitando di farsi trovare impreparata all’apertura ufficiale delle trattative.

Il Torino punta Escandell: è lui l’erede di Milinkovic-Savic

In questo scenario di pianificazione anticipata, il nome che sta scalando i radar del Torino è quello di Aaron Escandell, l’estremo difensore che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del Real Oviedo. A trent’anni, il portiere spagnolo ha raggiunto la piena maturità agonistica, trasformandosi in un pilastro incedibile per la formazione asturiana. Dotato di un senso della posizione eccellente e di una leadership che ha saputo dare sicurezza a tutto il reparto arretrato, Escandell è considerato uno dei segreti del rendimento del club spagnolo, tanto da attirare l’attenzione delle principali leghe europee.

Il Torino punta Escandell: è lui l’erede di Milinkovic-Savic – calcionews24.com (foto: profilo X Torino FC)

Il Torino ha già effettuato i primi sondaggi informali, convinto che il profilo dello spagnolo sia ideale per adattarsi ai rigori tattici della Serie A. Tuttavia, l’operazione non si preannuncia affatto in discesa. I granata devono infatti fronteggiare la concorrenza agguerrita della Premier League, con il West Ham che ha messo nel mirino il giocatore per rinforzare la propria porta con esperienza e affidabilità. Il Real Oviedo, dal canto suo, non ha alcuna necessità di vendere e si fa forza di un contratto valido fino al 2027, alzando le barricate contro ogni tentativo di svalutazione del cartellino. Per il Torino, dunque, la sfida estiva non sarà solo tattica sul campo, ma diplomatica e finanziaria sul mercato, nel tentativo di battere gli “Hammers” e assicurarsi una rivelazione che sembra pronta per il grande salto internazionale.