Il vice presidente bianconero Pavel Nedved traccia gli obiettivi in vista dell’inizio della stagione. Anche l’euforia per il colpo Cristiano Ronaldo è palpabile: ecco le sue parole

A tutto Pavel Nedved. A pochi giorni dall’inizio del campionato, l’ex stella bianconera rilascia alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Juventus TV. La nuova stagione è ai nastri di partenza e il vice presidente manifesta senza troppi giri di parole tutti i suoi buoni propositi: «Gli obiettivi della Juve non cambiano mai. L’unica parola che conta è vincere. E’ quello che conta per noi e vogliamo dimostrarlo già dalla partita col Chievo».

Due parole anche per esprimere le emozioni vissute ieri durante l’immancabile appuntamento di Villar Perosa: «E’ in questo giorno che i giocatori nuovi capiscono cosa vuol dire Juventus».

Non poteva mancare una battuta finale su Cristiano Ronaldo, asso portoghese che dal suo arrivo ha davvero iniettato una sferzata di entusiasmo a tutto l’ambiente: «Portarlo alla Juve è stata una cosa eccezionale e conferma il passo avanti della Juve tra le big d’Europa». L’arrivo di CR7 sta davvero contagiando tutti, il popolo juventino freme e non vede l’ora di vederlo all’opera sabato al Bentegodi contro il Chievo Verona. Il portoghese esordirà nella città degli innamorati ma la sua storia d’amore con la Vecchia Signora è già sbocciata da tempo. Precisamente in quel 10 luglio 2018, giornata calda di mezza estate che rimarrà impressa indelebilmente nella storia della Juventus.