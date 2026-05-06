Abete dopo l’incontro: «Il problema non è la qualità del presidente federale ma la capacità di trovare insieme…»

Abete: «Il problema non è la qualità del presidente federale ma la capacità di trovare insieme…». Le dichiarazioni

Si è da poco concluso l’incontro tra Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e i rappresentanti dei club di Serie B. Le sue parole:

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PAROLE – «Confronto positivo. Importante che ci siano approfondimenti dei problemi in questa fase. Obiettivo è che le componenti parlino dei problemi del calcio. Bisogna legittimare un percorso e dare delle priorità»

«Io vado tranquillamente avanti e la presentazione di una candidatura che determina e facilita un percorso nei 40 giorni successivi di approfondimenti delle tematiche. Sappiamo come vanno le cose. Se non c’è competizione tutti dicono vediamo che fa il presidente. Il problema non è la qualità del presidente federale ma la capacità di trovare insieme la sintesi dei problemi esistenti se non si fa questo nessuno può risolvere i problemi».