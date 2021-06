Francesco Acerbi ha parlato a “Sogno azzurro” della paura di infortunarsi: le parole del difensore dell’Italia

Ai microfoni di Rai 1 per “Sogno Azzurro”, Francesco Acerbi ha parlato della paura degli infortuni. Le parole del difensore di Lazio e Italia.

«Se tu entri in campo, vuol dire che stai bene. Io entro in campo perché sto bene e tutte le paure che ti possono venire in testa, devono andar via».