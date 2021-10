Adani attacca Allegri: «La Juve ha speculato, così poi perdi...»

Lele Adani ha puntato il dito contro Massimiliano Allegri, colpevole della sconfitta della Juve contro il Sassuolo

SPECUALRE – «Se io parlassi solo del risultato potrei dirti che è ingiusto, la Juve ha fatto abbastanza per meritarsi una vittoria che poi non ha ottenuto. Ma il problema della Juve è molto più serio. È una stagione che non è cominciata, ci sono tante difficoltà nell’espressione di gioco: si pensa, si lavora e si comunica come ci si allena. In questo momento la Juve non ha né capo né coda. Non mi stupisco di questo risultato anche se è grave. Anche con l’Inter ho visto una squadra totalmente rinunciataria che ha trovato il gol alla fine su un calcio di rigore causato dall’ingenuità di Dumfries. Oggi il Sassuolo che ha perso Marlon e Locatelli ed eta senza Djuricic e Boga ha avuto quattro occasioni da gol. La Juve oggi ha tirato tanto ma se tu cerchi di speculare cercando di fare un gol in più, allora poi perdi facendone uno in meno».

