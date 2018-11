Adani stuzzica Icardi: «È un’attaccante anomalo, sa fare solo gol»

L’ex difensore nerazzurro e attuale opinionista di Sky, Lele Adani ha parlato delle caratteristiche di Mauro Icardi

Durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Lele Adani ha spiegato quello che è il suo concetto di attaccante moderno: in particolare, l’ex giocatore, si sarebbe soffermato a parlare del capitano nerazzurro Mauro Icardi, divenuto il più giovane calciatore a tagliare il traguardo dei 100 gol in Serie A lo scorso marzo:

«Quello che era tipico una volta oggi è atipico. Icardi è l’attaccante anomalo, per questo fa montagne di gol e tutti lo elogiano anche se poi gioca da solo e non becca palla. Oggi l’attaccante tipico è quello che gioca con la squadra. Sai perché viene valutato sempre bene? Non gli si chiede altro che fare gol. Perché solo quello sa fare. Le cose in più le chiedi a Higuain, Lewandowski, Luis Suarez. Se fanno un gol e non toccano palla gli dai la sufficienza ma non li esalti. Loro ti offrono troppo calcio. Sono loro per me quelli giusti».