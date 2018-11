Adani, il vuoto da colmare per il Superclasico e la risposta a Netflix – FOTO

Simpatico siparietto tra Lele Adani e Netflix su Twitter a proposito del Superclasico rinviato a data da destinarsi

Lele Adani è volato, giovedì, fino in Argentino per assistere al Superclasico tra Boca Juniors e River Plate. Il ritorno della finale (l’andata era terminata 2-2 alla Bombonera) era in programma al Monumental ed era attesissimo dal noto telecronista di Sky, appasionato del calcio argentino. Purtroppo a causa di alcuni comportamenti vergognosi da parte dei tifosi del River Plate, la gara è stata sospesa per poi essere rimandata questa sera e infine definitivamente rinviata a data da destinarsi.

Comprensibile lo sconforto di Adani che aspettava questa partita da settimane ma nonostante ciò l’ex difensore di Inter e Brescia non ha perso il sorriso e ha dato vita ad un simpatico siparietto con la pagina Netflix Italia su Twitter.