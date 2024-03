Addio Joe Barone, la lunga e commovente lettera di Iachini

Giuseppe Iachini, allenatore, ha voluto scrivere un lunghissima e commovente lettera per ricordare Joe Barone nel giorno del suo addio

LETTERA – «Ciao Joe, in questo momento di grande dolore e sconforto volevo salutarti ricordando i momenti vissuti insieme nella nostra amata Fiorentina. Il primo ricordo fu il giorno del mio arrivo per il colloquio che mi avrebbe successivamente portato alla guida della squadra viola; in quel momento di grande preoccupazione ho visto nel tuo volto grande apprensione per la situazione che stava vivendo la squadra. Ci siamo parlati e confrontati iniziando così un percorso fatto di condivisione e tanto lavoro. Il secondo ricordo affettuoso ci fu nella serata di Fiorentina-Bologna con il tuo riconoscimento, dopo una vittoria, in diretta tv, culminato con un abbraccio ed un tenero bacio per il raggiungimento dell’obiettivo e che rimarrà indelebile dentro il mio cuore.

Il terzo significativo episodio è stato, quando alcuni giorni fa mi hai chiamato, chiedendomi la maglia numero 4 con il mio nome di quando giocavo nella Viola da conservare nel museo del calcio del nuovo centro sportivo Viola Park. Non ho fatto in tempo ha portarti personalmente quella maglia ma sappi che rispetterò la tua volontà e quella del nostro caro presidente Rocco Commisso; porgo le mie più sentite condoglianze alla signora Camilla, ai figli Gabriella, Pietro, Salvatore e Giuseppe, ai tuoi cari ed a tutta la famiglia Viola. Ti porterò per sempre nel mio cuore, che il paradiso ti accolga, un grande abbraccio».