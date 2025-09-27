Milan, Adli sull’addio: «Volevo assolutamente restare, ma purtroppo il club aveva altri piani». Le dichiarazioni del centrocampista passato all’Al-Shabab

Un addio non voluto, una nuova avventura accettata con pragmatismo. Yacine Adli, oggi centrocampista dell’Al-Shabab nel campionato saudita, è tornato a parlare con grande onestà dei retroscena che lo hanno portato a lasciare il Milan durante l’ultima sessione estiva di calciomercato. Dalle sue parole emerge il ritratto di un’estate complicata, vissuta ai margini in attesa di una sistemazione che, inizialmente, non avrebbe mai voluto trovare lontano da Milanello.

Il centrocampista franco-algerino non nasconde la sua delusione per come si è conclusa la sua esperienza in rossonero, sottolineando come la sua volontà fosse quella di continuare a lottare per una maglia. «Volevo assolutamente restare al Milan, ma purtroppo la società ha deciso che non facevo più parte dei piani. Ho quindi svolto una preparazione un po’ frammentata, dato che ero fuori squadra e volevano vendermi». Adli racconta di un periodo difficile, in cui ha dovuto allenarsi separatamente mentre il suo futuro veniva deciso altrove. Nonostante la situazione, le offerte non mancavano: «Ho ricevuto molte altre offerte, soprattutto in Italia, ma anche da alcuni club in Inghilterra e Francia. E poi ho avuto questa opportunità, che ho ritenuto la migliore per la mia famiglia».

Una volta approdato in Arabia Saudita, Adli offre una prospettiva lucida sul suo nuovo campionato, spesso etichettato solo per le sue immense disponibilità economiche. «È vero ci sono molti soldi, ma è un campionato in espansione, sta diventando attraente anche per la sua competitività. Non siamo ancora al livello dei campionati europei, ma il divario si sta riducendo».

Infine, il discorso si sposta sulle ambizioni personali, in particolare quelle legate alla maglia della nazionale. Posto di fronte alla scelta tra le sue due patrie, Adli non ha dubbi e ribadisce una decisione presa tempo fa, chiudendo definitivamente la porta a ogni ripensamento. «Uno dei miei obbiettivi è sicuramente andare in Nazionale. Algeria o Francia? Ho dichiarato di voler giocare per la Francia e da quel momento non potrei mai cambiare idea, non c’è alcuna possibilità».