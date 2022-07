Adli: «Milan club più grande d’Italia. Era tutto quello che volevo». Le parole del trequartista ex Bordeaux

Yacine Adli ha espresso le sue prime parole da calciatore rossonero ai microfoni di Milan Tv. Ecco le parole del neo-calciatore rossonero:

ARRIVO AL MILAN – «E’ un grande onore giocare in uno dei migliori club del mondo, il migliore in Italia. Certamente la scorsa stagione con il Bordeaux è stata complicata, gli ultimi tre anni sono stati difficili considerato che sono arrivato durante momenti difficili per il club. Questo però mi ha aiutato a crescere come uomo, affrontando situazioni difficili e penso che questo mi abbia aiutato e mi aiuterà a superare momenti difficili in futuro ricordando quelli passati e guardando avanti»

CHIAMATA DEL MILAN – «Quando un club come il Milan ti chiama, non importa quali giocatori ci sono, tu vuoi giocare in quel club. E’ un grande vantaggio però avere compagni francesi o che parlano la mia lingua. Il Milan è più grande di qualsiasi cosa e tutto quello che volevo era arrivare in questo grande club»

