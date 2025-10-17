Agente Cambiaso: «Fa nella Juve un po’ quello che Maldini faceva nel Milan. Ecco perché è saltato il trasferimento al City». Parla Giovanni Bia

L’agente Giovanni Bia, noto procuratore che cura gli interessi, tra gli altri, dell’esterno della Juventus Andrea Cambiaso, ha svelato interessanti retroscena di mercato durante un suo intervento a Stile TV. Al centro delle sue dichiarazioni, l’interesse di un top club europeo per il suo assistito e le prospettive di un altro suo giocatore, il neo-acquisto del Torino Guillermo Maripán.

Parlando del talento bianconero, Bia ha rivelato come in passato un allenatore del calibro di Pep Guardiola avesse messo gli occhi su di lui, con una trattativa che non è decollata solo per una serie di circostanze sfortunate. «Guardiola era molto interessato a lui, poi sono capitate cose e la trattativa non si è trasformata in trasferimento perché il City ha avuto diversi infortunati ed ha dovuto mettere soldi su altri giocatori. E’ un po’ come Maldini, Cambiaso è talmente straordinario che si mette a disposizione sempre per la Juventus. Spesso capita che la Juve lo faccia giocare nel proprio ruolo, ma si mette a disposizione ed è giusto che sia così».

L’agente si è poi soffermato su Guillermo Maripán, difensore che ha contribuito a portare al Torino. Bia ha elogiato le qualità del cileno, sottolineando i suoi margini di crescita e l’entusiasmo per la nuova avventura, in particolare in vista della prossima sfida contro il Napoli. «Maripan è il capitano della nazionale cilena per cui lo spessore è elevato. E’ maturo, ma ha ancora grossi margini di miglioramento soprattutto in tema di conoscenza calcio italiano. Che sia anche in chiave arbitraggio italiano perché lui ci mette molta garra e qui appena sfiori qualcuno ti sanzionano, è più danza classica la nostra! Faccio qualche battuta per far capire il concetto, ma si ha ancora ampi margini di miglioramento. Ha grande stimolo di confrontarsi e non vede l’ora di affrontare il Napoli. Il ragazzo ha esperienza internazionale per cui saprà gestire la partita con grande esperienza emotiva. Il calcio di Baroni è quello che piace a lui, il Torino sta facendo un grande percorso di crescita, poi gli infortuni complicano sempre un po’ la vita agli allenatori, ma il Torino prima o poi tornerà ad essere quello che è sempre stato».

