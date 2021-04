George Gardi, agente di Eljif Elmas, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro del giocatore del Napoli

«È a suo agio come mezzala sinistra, ma non vorrei che la sua duttilità tattica gli vada contro. Il Napoli in rosa ha un gioiello: uno come lui vale 30-40 mln sul mercato. Futuro? È contento in azzurro, ha un contratto fino al 2025».