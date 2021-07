Agente Jorginho: «Contatti con la Juventus. Il suo futuro...»

Joao Santos, agente di Jorginho, ha confermato le voci su un interessamento della Juventus: le sue parole

È l’agente di Jorginho stesso a confermare i contatti tra il centrocampista e la Juventus. Joao Santos ha parlato da Calciomercato.it del futuro del centrocampista italiano, reduce dalla vittoria dell’Europeo sotto la guida di Mancini.

FUTURO – «Ha due anni di contratto ed è tutto nelle mani del club. C’è il Campionato del Mondo per Club, c’è la Supercoppa Europea. Per un calciatore sono obiettivi importanti. Ma, il mercato è sempre il mercato e se un club importante si fa avanti in maniera seria col Chelsea, allora valuteremo. Al momento, la prossima stagione Jorginho la disputerà al Chelsea».

JUVENTUS – «Lo confermo, sono arrivati questi interessamenti. Naturalmente, a 29 anni può fare benissimo in tutti i top club europei ed in molti si sono interessati a lui. Voglio, però, chiudere dicendo che sono felice che oggi tutti gli italiani possano respirare l’aria dei Campioni».