Agente Lukaku: «È deluso per l’esclusione dalla lista Champions, brucerà le tappe». Le dichiarazioni di Federico Pastorello

Un guerriero ferito, ma determinato a tornare più forte di prima. Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha fatto il punto sulle condizioni del suo assistito in una lunga intervista a Tuttosport, rassicurando i tifosi del Napoli e lanciando un messaggio chiaro sulla determinazione del centravanti belga.

Lukaku è attualmente a Bruxelles, lontano da Napoli, per recuperare dalla grave lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Sta lavorando a stretto contatto con lo staff della nazionale belga, spingendo al massimo per accelerare i tempi. Pastorello ha svelato lo stato d’animo del giocatore, amareggiato per l’esclusione dalla lista Champions ma incredibilmente motivato. «Come sta? Ci siamo sentiti proprio ieri. Lavora sodo a Bruxelles con lo staff di preparatori fisici della Nazionale belga. Ovviamente è rimasto deluso per l’esclusione dalla lista Champions autunnale, ma brucerà le tappe per tornare al meglio, più forte di prima».

L’agente non ha dubbi sulla tempra del suo assistito e si è spinto oltre, facendo una promessa che infiammerà l’entusiasmo della piazza partenopea: Big Rom tornerà prima del previsto. La sua assenza pesa, ma il suo rientro, secondo Pastorello, sposterà nuovamente gli equilibri del campionato. «Posso anticipare che quando verrà comunicata la data del suo ritorno agli allenamenti col Napoli, lui di sicuro rientrerà prima… Romelu è un bomber che sposta gli equilibri. Quando è in campo infonde coraggio ai compagni e suscita preoccupazione nei rivali».

Le parole di Pastorello dipingono il ritratto di un campione che sta usando la delusione come carburante per il suo rientro. Mentre il Napoli dovrà affrontare la prima fase della Champions League senza il suo bomber, il conto alla rovescia per il suo ritorno in campionato è già iniziato, con la promessa di un Lukaku pronto a riprendersi la scena da protagonista assoluto.