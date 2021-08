Agente Fagioli: «È uno dei migliori talenti, vi dico questo sul suo futuro»

Agente Fagioli: «È uno dei migliori talenti in circolazione, vi posso dire questo sul futuro di Nicolò»

Emergono novità importanti sul futuro di Nicolò Fagioli. L’agente del giocatore, Andrea D’Amico, ha parlato a Sportitalia del futuro del centrocampista classe 2001. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Ci sono tanti interessamenti per Nicolò, li stiamo valutando insieme a lui e alla Juventus. È uno dei migliori talenti in circolazione. Non posso dire ancora con chi siamo in trattativa, ma sono sicuro che farà un anno importante».