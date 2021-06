Agente Torreira: «Lucas lascerà l’Arsenal, ma vuole tornare in Italia»

Dopo le smentite sulla trattativa con la Lazio, l’agente di Torreira svela le intenzioni del giocatore: vuole tornare in Italia

Come rivelato in un’intervista rilasciata a TMW, l’agente di Lucas Torreira, Pablo Bentancur, conferma l’interesse del giocatore uruguaiano a tornare in Serie A.

«Lucas ha offerte da molti campionati: ho ricevuto chiamate da Francia, Spagna, Russia, ma lui vuole tornare in Italia. E l’Arsenal ha capito le nostre esigenze e volontà e ci verrà incontro».