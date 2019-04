L’agente del centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, è stato intervistato per parlare del futuro del giallorosso

Continua a tenere banco la questione relativo al futuro di Nicolò Zaniolo. Dopo l’ottima stagione finora disputata dal centrocampista giallorosso son molte le squadre interessate al suo cartellino, tra tutte la Juventus. Il giovane talento classe ’99 è però della Roma e proprio il club capitolino sarebbe intenzionato a proporgli un importante rinnovo di contratto. Negli ultimi giorni le parole di Totti hanno fatto scattare un campanello d’allarme: «Il contratto si fa in due», ma l’intenzione del calciatore è proprio quella di voler rimanere nella Capitale. A questo proposito è tornato sul discorso il suo agente, Claudio Vigorelli, che ha parlato ai microfoni de Il Romanista.

Ecco le sue parole: «Non penso di essere un visionario, dicendo che rispetto a dodici mesi fa lo scenario del ragazzo è profondamente cambiato. Basti dire che da qualche mese sto ricevendo una marea di telefonate da parte di molti club importanti, non vi dico da chi, che offrono la loro disponibilità ad acquistarlo. Nicolò, però, è concentrato solo sulla Roma per conquistare quel quarto posto che vale la Champions. In un recente passato, del futuro di Zaniolo ne avevo parlato prima con Monchi e poi con Massara, ci eravamo ripromessi di riparlarci dopo Pasqua, al massimo a fine campionato, ora a noi non resta che aspettare la chiamata del club giallorosso. Futuro? Io non posso che confermare la nostra volontà di firmare con la Roma. Credo, peraltro, che sia chiaro e comprensibile a tutti come ci sia la necessità di ristrutturare il contratto di Nicolò».