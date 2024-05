Beltran post Brugge Fiorentina: «Orgoglioso di far parte di questo club. Ecco cosa mi ha detto BATISTUTA»

Ecco le parole dell’attaccante della Fiorentina Beltran dopo la conquista della finale di Conference League contro il Brugge

«Rigore? Non ti devi rendere conto delle responsabilità. Meglio andare tranquilli e non pensare, perché pesava quel rigore. Alla fine è andata bene, Nico mi ha chiesto se mi sentivo sicuro e gli ho detto di sì. Allora mi ha dato il pallone e ho tirato. Contento di essere in questo grande club, con tifosi caldi e in una grande città. L’obiettivo di rendere sempre più grande la Fiorentina. Batistuta? Mi ha dato qualche consiglio. Per me è un orgoglio vestire questa maglia e portare il suo numero»