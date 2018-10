Il signore degli Agnelli: nasce la nuova triade bianconera

La Juventus riparte dopo l’addio di Beppe Marotta. Andrea Agnelli sempre più centrale. Più poteri a Paratici e a Nedved

Nasce la nuova triade della Juventus. Via Beppe Marotta, ormai da considerare ex amministratore delegato bianconero, ci sarà maggiore spazio per Pavel Nedved, Fabio Paratici e anche Andrea Agnelli. I poteri di Marotta verranno ridistribuiti e potrebbe anche non arrivare un nuovo dirigente con il presidente che diventa sempre più centrale. Il numero uno bianconero studia da Florentino Perez e sarà sempre più al centro del club. La Juventus vuole diventare uno dei quattro-cinque club più conosciuti, più amati, più ricchi a livello mondiale e ha deciso di affidarsi ai quarantenni.

E’ iniziato un nuovo progetto. Via i 60enni Marotta e Mazzia, spazio ai più giovani. Oggi verrà presentata la lista dei candidati per il rinnovo del cda. I nomi di Giuseppe Marotta e Aldo Mazzia non ci saranno e non ci dovrebbero essere nuove sorprese. La prima riunione del nuovo CdA avverrà il prossimo 25 ottobre, stesso giorno dell’assemblea degli azionisti, in cui saranno distribuite le deleghe finora in capo a Marotta e Mazzia. Ci sarà una sorta ridistribuzione dei compiti in campo sportivo e amministrativo: non dovrebbe arrivare un nuovo dirigente, almeno in questa fase. Maggiori poteri a Paratici e Nedved: la Juve riparte dai due stretti collaboratori di Agnelli. E anche dal presidente.