Aguero: «Con la Copa America Messi è più sereno»

Sergio Aguero, compagno di squadra e amico di Messi, racconta come la vittoria sia stata un toccasana per il campione argentino

Sergio Aguero, compagno di Lionel Messi in nazionale e tra poco anche nel Barcellona, ha parlato ai media in Argentina, in aeroporto, prima della partenza verso la città catalana. Le parole, sono state riprese da Gianlucadimarzio.com.

«La Copa America era ciò di cui Messi più aveva bisogno. Sapeva che il vincere in Nazionale era quel qualcosa in più che potesse dargli la serenità per vivere più tranquillo e rilassato. Ora è molto felice, e se lo è lui ci siamo accorti che lo siamo anche noi».