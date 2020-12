Aic, Calcagno: «Stipendi? È il momento di fare delle riforme»

Il presidente dell’Asso Calciatori Umberto Calcagno ha parlato anche della scelta di Sara Gama come vice presidente e degli stipendi

Intervenuto su Rai Due durante 90’Minuto, Umberto Calcagno, presidente dell’Asso Calciatori, ha parlato di Sara Gama e della questione stipendi, le sue parole.

«Non c’è calciatore professionista che non abbia rinunciato a qualcosa in questo periodo, la nostra parte l’abbiamo sempre fatta ma bisogna capire che i problemi che stiamo vivendo adesso non sono colpa del Covid ma sono problemi sul tavolo da 10 anni. Dobbiamo prendere questo momento negativo per fare riforme in questa direzione».