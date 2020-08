Ci sarebbe la fila per il terzino dell’Ajax Nicolas Tagliafico che piace anche all’Everton

Tra i pezzi pregiati dell’Ajax c’è sicuramente Nicolas Tagliafico, terzino sinistro classe 1992 proprietario anche dall’out mancino dell’Argentina.

L’esterno dei Lancieri avrebbe diversi estimatori in Premier League e, secondo quanto riportato da tribalfootball.com, tra i club in prima fila per Tagliafico ci sarebbe anche l’Everton di Carlo Ancelotti.