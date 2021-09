Ajax, Onana può tornare ad allenarsi: il comunicato ufficiale

Buone notizie per Andre Onana: il portiere dell’Ajax potrà tornare ad allenarsi a partire dal 4 settembre. Il comunicato

La squalifica di Andre Onana, conseguenza di una violazione di doping, terminerà il 4 novembre 2021. Secondo la prassi e come espresso nella sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), Onana potrà riprendere la sua attività di allenamento all’Ajax due mesi prima della scadenza della sospensione, sabato 4 settembre.

Il direttore degli affari calcistici Marc Overmars ha informato il giocatore a nome del club che è il benvenuto ad allenarsi con l’Ajax a partire da tale data. Inizialmente, questo significherà il suo ritorno all’allenamento dei portieri e alle sessioni di squadra con Jong Ajax

Le parole di Overmars: «Abbiamo deciso che Andre inizierà l’allenamento dei portieri e gli allenamenti di squadra con Jong Ajax. La domanda, per ora, è se guadagnerà un posto in prima squadra a lungo termine. Ora siamo andati avanti senza di lui e ha reclutato due portieri durante la sua squalifica. Entrambi esperti e uno di talento, quest’ultimo con uno sguardo al futuro. La squadra ha già iniziato la stagione ed è in fase di team building».