Akanji: «Inter tra i migliori club d’Europa. Compete tutti gli anni per la Champions». Le dichiarazioni del neo difensore dell’Inter

Appena sbarcato nel mondo Inter, il nuovo difensore Manuel Akanji affida le sue prime sensazioni e i suoi obiettivi ai microfoni dell’emittente svizzera RSI. Con un bagaglio carico di successi conquistati al Manchester City, il centrale elvetico si presenta con le idee chiare e un’ambizione contagiosa, pronto a diventare un pilastro della retroguardia nerazzurra e a continuare la sua caccia ai trofei.

La scelta di Milano, sponda interista, è stata dettata dalla grandezza e dal prestigio di un club che ha costantemente dimostrato il suo valore ai massimi livelli. Akanji non usa mezzi termini per descrivere la sua nuova casa, sottolineando il blasone e la mentalità vincente che la caratterizzano. «L’Inter è uno dei club più forti d’Europa, ogni anno compete per tutti i titoli: campionato, Coppa Nazionale e Champions League, competizione nella quale ha raggiunto la finale due volte nelle ultime tre stagioni», ha dichiarato il difensore, evidenziando come la competitività della squadra sia stata un fattore determinante nella sua decisione.

Ad attenderlo alla Pinetina, Akanji troverà una vecchia e gradita conoscenza, il connazionale Yann Sommer. Il legame tra i due, consolidato in innumerevoli battaglie con la maglia della Svizzera, rappresenta un valore aggiunto per la difesa di Simone Inzaghi. La loro intesa non si limita alla semplice comunicazione, ma si estende alla gestione della manovra dal basso, un aspetto fondamentale nel calcio moderno. «Lo conosco molto bene, abbiamo giocato tanti anni per la Nazionale. Con lui mi sento a mio agio, sia per la sua capacità in porta che per la costruzione del gioco. Abbiamo un ottimo feeling, quindi sono felice di ritrovarlo».

Archiviate per un momento le questioni di club, il focus si sposta sull’imminente impegno con la sua Svizzera, attesa da due cruciali sfide di qualificazione. Nonostante il ruolo di favorita del girone, Akanji predica massima attenzione. «Si può dire che siamo favoriti, se guardiamo i risultati degli ultimi anni. Ma i favori del pronostico non servono a nulla, con il Kosovo abbiamo pareggiato nelle ultime due gare di qualificazione. Venerdì non possiamo permetterci passi falsi, dobbiamo essere pronti subiti. Spero in una vittoria e poi di conquistare altri tre punti con la Slovenia».