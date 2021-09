Al Khelaifi: «Come si fanno a rifiutare 180 milioni per Mbappè? Rispettando il fair play finanziario»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha risposto così alla domanda di come si facesse a rifiutare 180 milioni per Mbappé

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha risposto così alla domanda di un collega del New York Times, che chiedeva come si potesse permettere di rifiutare 180 milioni di euro dal Real Madrid per Mbappé, considerando che tra sei mesi si può perdere a zero.

«Importa solo che il club rispetti il Fair Play finanziario. E il Paris lo rispetta».