Il manga di Captain Tsubasa, in Italia noto come Holly & Benji, protagonista della coreografia dei tifosi nipponici

Non potevano che spuntare loro ad un Mondiale di calcio, specie quando in campo c’è il Giappone patria di uno dei fumetti e cartoni animati più famosi al mondo. I personaggi del manga di Yoichi Takahashi, pubblicato per la prima volta nel 1981, sono conosciutissimi in tutto il mondo, sopratutto in Europa: per questo motivo per la sfida degli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio, i tifosi giapponesi hanno deciso di dar vita ad una coreografia incentrata proprio su Holly Hutton.

Nel gigantesco striscione, infatti, è stato disegnato Tsubasa intento a sollevare il Pallone d’Oro: Oliver Hutton in primo piano, con tutto il resto dei giocatori del Giappone a festeggiarlo, dai gemellini Takibana (i Derrick) a Kojiro Hyuga (Mark Lenders), passando per Genzo Wakabayashi (Benji Price). Si aspettava la comparsa dei campioni giapponesi e i tifosi nipponici non hanno deluso le aspettative.