Al Nassr Inter Miami: probabili formazioni, orario e dove vederla

Alla Kingdom Arena in campo la sfida tra l’Al Nassr e l’Inter Miami: le ultimissime sulla formazioni, l’orario e dove vederla

Alla Kingdom Arena in campo la sfida tra l’Al Nassr e l’Inter Miami. Poteva essere un gran classico del calcio estero con la sfida infinita tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi, ma il portoghese ha dovuto dare forfait per questa partita. L’ex Juve ha accusato un problema al polpaccio e non ha recuperato per il ‘Last Dance’ contro la Pulce. Il match, valido per la Riyad Season Cup, andrà comunque in scena. Andiamo a scoprire le ultime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vederla.

Le probabili formazioni

Al Nassr (4-2-3-1): Alaqidi; Al Ghanam, Alamri, Laporte, Telles; Al Khaibari, Brozovic; Talisca, Otavio, Mané; Maran. All.: Luìs Castro.

Inter Miami (3-5-2): Callender; Aviles, Krivstov, Allez; Yedlin, Gressel, Busquets, Ruiz, Alba; Suarez, Messi. All.: Gerardo Martino.

Al Nassr-Inter Miami: orario e dove vederla

Tutto pronto per l’amichevole tra l’Al Nassr e l’Inter Miami. La sfida è in programma questa sera, giovedì 1 febbraio, con inizio alle 19. La sfida sarà visibile previo abbonamento su APPLE TV+. Inoltre, sarà possibile seguire la gara in maniera gratuita su DAZN grazie alla funzione FREE. In entrambi i casi sarà necessario scaricare l’app su pc, smartphone o tablet.