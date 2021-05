David Alaba commenta il suo passaggio al Real Madrid: ecco le parole del difensore austriaco sulla sua nuova avventura

Davida Alaba, dai suoi canali social, commenta il suo passaggio al Real Madrid.

«Lascio un club speciale per un altro club speciale. Sono davvero felice di far parte del Real Madrid. Dopo tanti anni a Monaco, affronterò questa nuova sfida e farò del mio meglio per continuare la storia di questo club speciale. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita con questa leggendaria maglia bianca, davanti a tutti voi, tifosi del Real Madrid. Sono convinto che questa esperienza sarà ricca di successi. Insieme a tutti i madridisti. VAMOS!».