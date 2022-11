All’Air Albania Stadium, il match amichevole tra Albania e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Air Albania Stadium, Albania e Italia si sfidano in amichevole. Primo dei due impegni in calendario per gli azzurri, che domenica sfideranno l’Austria.

Sintesi Albania Italia 1-2 MOVIOLA

1′ Si parte – Inizia il match.

5′ Fase di studio – Ancora nessuna delle due formazioni ha preso in mano il match.

9′ Ci prova Grifo – Tiro a giro dell’esterno che va però fuori. Berisha comunque sulla traiettoria.

12′ Occasione Italia – Raspadori murato da Berisha, sull’azione seguente Zaniolo non inquadra la porta.

16′ Va avanti l’Albania – Punizione dalla destra, cross in mezzo sul quale svetta Ismajli che anticipa tutti e batte l’immobile Meret di testa.

19′ PAREGGIA DI LORENZO – Cross di grifo che riceve palla da rimessa laterale, Di Lorenzo anticipa tutti e batte Berisha.

25′ GRIFO! – La ribalta l’esterno italotedesco. Palla in profondità per Raspadori che finta il tiro ma in realtà la mette in mezzo per Grifo che batte facilmente Berisha.

Albania Italia 1-2: risultato e tabellino

Marcatori: 16′ Ismajli, 19′ Di Lorenzo, 25′ Grifo

ALBANIA (3-4-2-1): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, Lenjani; N. Bajrami, Uzuni; Broja. CT: Edy Reja.

A disposizione: Selmani, Kastrati, Gurishta, A. Bajrami, Bitri, Asllani, Laci, Ramadani, Mucolli, Muçi, Çokaj, Roshi, Cara, Hadroj, Skuka.

ITALIA (3-4-3): Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Verratti, Tonali, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. CT: Roberto Mancini.

A disposizione: Donnarumma, Vicario, Ricci, Mazzocchi, Pinamonti, Gnonto, Pessina, Gatti, Chiesa, Acerbi, Fagioli, Politano, Barella, Miretti, Pafundi.