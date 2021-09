Albertini: «Milan e Juve si contenderanno lo scudetto. Sull'assenza di Ibra...»

Demetrio Albertini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del match di Anfield e della sfida con la Juve. Le sue parole

«Il Milan mi è piaciuto perché ha giocato in alcuni momenti alla pari con una delle squadri più forti d’Europa. Era anche al ritorno in Champions. Ibra? Io penso che quando sarà al 100% potrà essere utile con più continuità, chiaro che a quell’età è più difficile recuperare. Juve e Milan sono due squadre che si giocheranno lo scudetto. Sarà una partita equilibrata, i bianconeri anche se hanno punti di svantaggio, sono sempre competitivi. Bisogna vedere come gestiranno questo momento negativo. Il Milan non penso si abbatta per la sconfitta di Liverpool. Senza Ibra a Torino? Non cambia nulla, i rossoneri sono forti e hanno dimostrato di essere solidi».