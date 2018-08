Inter, senti Serena: «Distanza con la Juve ridotta, è pronta a vincere»

Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante Aldo Serena ha rilasciato qualche dichiarazione su Modric, Lautaro Martinez e il match contro l’Atletico Madrid

«Il mercato è stato di altissimo livello. Per ora darei 9, arrivasse Modric anche 10, questa è una squadra che ha giocatori già pronti per cercare di vincere». Queste le parole di Aldo Serena, intervistato da Tuttosport. L’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus si è soffermato a parlare dei nerazzurri, da Modric al giovane Lautaro. «Con la campagna acquisti fatta, credo che l’Inter abbia superato per qualità generale Roma e Napoli. La Juventus è una società che ha scavato una distanza notevole dalle altre, l’Inter ha ridotto questa distanza».

Queste le parole sul Toro, con un commento dedicato anche a Matteo Politano: «Di Lautaro Martinez mi ha sorpreso la facilità con la quale si è inserito in un ambiente nuovo. Mi ha colpito la duttilità tattica, è un attaccante che secondo me può giocare anche in posizione più arretrata rispetto Icardi, oppure al suo fianco. I nuovi? Credo abbia fatto vedere cose molto interessanti Politano, per caratteristiche può aiutare l’Inter a ribaltare l’azione velocemente».

Una chiosa finale è stata dedicata alla sfida di venerdì contro l’Atletico Madrid: «I giocatori devono dare risposte sul profilo atletico, ma anche di crescita riguardo la duttilità tattica. Spalletti, contro una squadra che negli ultimi anni è arrivata spesso in fondo in Champions, penso si aspetti una partita in cui l’Inter tenti di imporre il proprio gioco senza subire quello dei colchoneros».