Alex Sandro: «Il Brasile crede in me. Passo spedito verso il Mondiale»

Nel corso di un’intervista dal ritiro della Nazionale brasiliana, Alex Sandro ha parlato del suo impiego e della possibilità di giocare spesso. Ecco le parole del terzino della Juventus.

«Il Brasile si contraddistingue da sempre per la capacità di segnare tanti gol e subirne pochi. Abbiamo un passo spedito, stiamo lavorando bene e abbiamo tutto per qualificarci al Mondiale. Manca tanto al Mondiale e ora penso alla prossima partita. Sono felice di essere stato convocato e di giocare spesso. Dimostra che il ct e il gruppo credono in me. Se uno gioca sempre è fiducioso, come lo sono io adesso».